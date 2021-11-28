Украли золото, драгоценности и дорогое авто: звездного футболиста ограбили во время матча

Украли золото, драгоценности и дорогое авто: звездного футболиста ограбили во время матча

Воры очистили виллу Артуро Видаля, пока он участвовал в миланском дерби.

Полузащитник миланского "Интера" Артуро Видаль стал жертвой грабителей.

Виллу чилийского футболиста ограбили 7 ноября во время принципиального дерби между "Миланом" и "Интером", однако известно об этом стало только сейчас.

По информации La Provincia di Como, злоумышленники украли у Видаля золото, драгоценности, а также черный внедорожник Mercedes Brabus Amg G700 стоимостью 400 тысяч евро.

Отмечается, что воры хотели завладеть еще одним автомобилем чилийца - Ferrari 448 Spider, однако им не удалось завести машину.

В этом сезоне Видаль провел в футболке "Интера" 11 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

"Нерадзурри" занимают третье место в Серии А. От лидера чемпионата "Наполи", имеющего матч в запасе, команду Симоне Индзаги отделяет лишь один балл.

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