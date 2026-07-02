Из-за боя с Усиком?: Верховен объявил о разрыве с невестой после легендарного поединка

Рико Верховен

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Чемпион мира по кикбоксингу Рико Верховен сообщил, что разорвал помолвку со своей невестой, нидерландской фитнес-тренершей Наоми ван Бэем. По словам спортсмена, последние месяцы стали для пары очень сложными.

Об этом пишет 24 канал.

Что известно о решении Верховена

Верховен рассказал в соцсетях, что подготовка к поединку с Александром Усиком сопровождалась сильной эмоциональной нагрузкой. Кроме изнурительного тренировочного лагеря он пережил личную трагедию — смерть матери. После боя спортсмен ощутил как физическое, так и психологическое истощение.

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Пара, заручившаяся два года назад, сначала отложила свадьбу, однако впоследствии приняла совместное решение прекратить отношения. Верховен отметил, что они разошлись с уважением друг к другу и попросили не вмешиваться в их личную жизнь.

Боец намерен сосредоточиться на спортивной карьере. Он не скрывает желания провести реванш с Усиком после поражения в первом поединке.

Ранее Боксерская комиссия оставила в силе результат поединка Рико Верховена против Александра Усика, отклонив протест нидерландца по поводу остановки боя. Верховен заявил, что не собирался преуменьшать достижения Усика, но считает, что бой нужно было довести до полного завершения. После решения комиссии, нидерландец обратился к украинцу с призывом провести немедленный реванш.

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