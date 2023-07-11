Обыграла первую ракетку мира: Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon-2023 (видео)

Украинская теннисистка одержала одну из главных побед в карьере.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon 2023 года.

В четвертьфинале турнира Большого шлема ей удалось одолеть первую ракетку мира польку Игу Швентек.

Свитолина обыграла Швентек со счетом 7:5, 6:7, 6:2.

Поединок продлился два часа и 41 минуту. Свитолина выполнила 5 подач навылет и допустила 9 двойных ошибок.

Обзор матча

Свитолина во второй раз в карьере дошла до полуфинала Wimbledon, повторив свой лучший результат на этом турнире Grand Slam. Элина также выходила в 1/2 финала в 2019 году, но тогда проиграла будущей чемпионке, румынке Симоне Халеп.

В полуфинале Wimbledon-2023 Свитолина сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой, которая в 1/4 финала обыграла американку Джессику Пегулу (6:4, 2:6, 6:4).

Ранее мы сообщали, что Свитолина в 1/4 финала Wimbledon обыграла белоруску Викторию Азаренко.

После матча Азаренко освистали зрители. Таким образом, британская публика продемонстрировала свое отношение к стране-агрессору.

"После рождения дочери это второй самый счастливый момент в моей жизни", – эмоционально прокомментировала Свитолина.

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