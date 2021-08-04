Украина на Олимпиаде в Токио: результаты и где смотреть записи соревнований Новости компаний

Украина на Олимпиаде в Токио: результаты и где смотреть записи соревнований Новости компаний

Олимпиада в Токио выходит на финишную прямую, но продолжает удивлять своими результатами. Мировые и Олимпийские рекорды обновляются и зрители со всего мира становятся свидетелями исторических событий. Как на Олимпиаде показывает себя Украина и где смотреть записи выступлений наших спортсменов — читайте в материале.

Сейчас на Олимпиаде в Токио украинская олимпийская сборная завоевала 7 наград, среди которых: одна серебряная — Михаил Романчук (плавание, 1500 м), и шесть бронзовых — Дарья Билодид (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, смешанная команда), Михаил Романчук (плавание, 800 м), Алла Черкасова (вольная борьба) и Элина Свитолина (теннис).

Олимпиада в Токио полна исторических событий для Украины. Впервые за историю независимости были добыты награды в женском дзюдо и теннисе. Медаль в мужской шпаге последний раз была завоевана украинцем более 50 лет назад, а награду в плавании наши спортсмены не получали 17 лет.

Впереди нас ждут важные выступления украинских борцов и боксеров, а также соревнования по каратэ, легкой атлетике, синхронному плаванию и многое другое.

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