Уладил конфликт: Гвардиола смешно отреагировал на "горчичник" после матча Лиги чемпионов (фото, видео)

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола остроумно отреагировал на желтую карту после матча Лиги чемпионов.

В среду, 14 сентября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией".

Матч запомнится не только победой "горожан", но и забавным поведением главного тренера английской команды.

После завершения поединка Пеп Гвардиола подошел к арбитру Даниэле Орсато и что-то эмоционально пытался ему доказать, за что мгновенно получил желтую карточку. Испанец не растерялся и странно отреагировал, обняв рефери. После этого их разговор продолжился.

Pep Guardiola должен быть одним из сторонниковых персонажей в football pic.twitter.com/CMitxuzO2U — DJ™️ (@ChiesaLFC) September 14, 2022

Фото: Associated Press

"Манчестер Сити" имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. "Боруссия" с 3 очками на второй позиции. "Севилья" и "Копенгаген" имеют по 1 очку.

Матчи 3-го тура состоятся 5 октября: "Севилья" – "Боруссия", "Манчестер Сити" – "Копенгаген".

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