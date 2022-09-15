Уладил конфликт: Гвардиола смешно отреагировал на "горчичник" после матча Лиги чемпионов (фото, видео)

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола остроумно отреагировал на желтую карту после матча Лиги чемпионов.
В среду, 14 сентября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией".
Матч запомнится не только победой "горожан", но и забавным поведением главного тренера английской команды.
После завершения поединка Пеп Гвардиола подошел к арбитру Даниэле Орсато и что-то эмоционально пытался ему доказать, за что мгновенно получил желтую карточку. Испанец не растерялся и странно отреагировал, обняв рефери. После этого их разговор продолжился.
Pep Guardiola должен быть одним из сторонниковых персонажей в football pic.twitter.com/CMitxuzO2U— DJ™️ (@ChiesaLFC) September 14, 2022
- "Манчестер Сити" имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. "Боруссия" с 3 очками на второй позиции. "Севилья" и "Копенгаген" имеют по 1 очку.
- Матчи 3-го тура состоятся 5 октября: "Севилья" – "Боруссия", "Манчестер Сити" – "Копенгаген".
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