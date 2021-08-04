Улетела не в Польшу: белорусская легкоатлетка Тимановская в последний момент сменила рейс

Улетела не в Польшу: белорусская легкоатлетка Тимановская в последний момент сменила рейс

Спортсменка уже покинула Токио, где продолжаются Олимпийские игры.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановська, которую пытались силой вывезти в Минск, покинула Токио. Спортсменка планировала лететь в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу, однако в последний момент пересела на рейс в Вену.

Об этом сообщается в ТСН.Ранок. В сопровождении японской полиции Тимановская села на самолет в Вену - будет ли это ее конечный пункт назначения, пока неизвестно.

Как пишет издание ТАСС, по неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, которые сопровождали Тимановскую из-за того, что рейсом в Варшаву из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов.

Как сообщалось, 1 августа на Олимпийских играх-2020 в Токио разгорелся громкий скандал вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Спортсменку попытались против ее воли вывезти в Минск после критики в адрес белорусских чиновников.

ТСН Проспорт собрал в один материал все, что известно о нашумевшей ситуации. Читайте его по ссылке.

Новости мира: легкоатлетка Тимановська, которую пытались вывезти в Минск, покинула Японию

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