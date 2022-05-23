Ультрас "Динамо" погиб на войне с российскими оккупантами

Ультрас киевского "Динамо" Роман Осипенко отдал жизнь, защищая Украину от российских захватчиков.

Футбольное сообщество потеряло еще одного мужественного защитника Украины. Развязанная Россией полномасштабная война унесла жизнь члена ультрас киевского "Динамо" Романа Осипенко.

Трагическое известие сообщили на странице WBC Ультрас Динамо в Facebook.

Роман выполнял боевое задание в окрестностях Мариуполя в составе ВСУ. К сожалению, оккупанты убили украинского военного. В фанатских кругах "Динамо" он был известен как Рома "Черепок" и входил в коллектив "North Company".

Напомним, 20 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что из "Азовстали" эвакуировали практически всех людей. По данным министерства обороны Великобритании, из "Азовстали" эвакуировали 1700 защитников Мариуполя, украинские власти не называют количество военных.

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