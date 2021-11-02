Ультрас итальянского клуба напали на фанатов "Манчестер Юнайтед" перед игрой Лиги чемпионов, есть пострадавшие

Ультрас итальянского клуба напали на фанатов "Манчестер Юнайтед" перед игрой Лиги чемпионов, есть пострадавшие

Полиция занимается расследованием случая в Бергамо.

Неприятный инцидент произошел в Бергамо в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и английским "Манчестер Юнайтед".

Группа из 20 фанатов итальянского клуба с закрытыми масками лицами пытались ворваться в один из местных пабов, где в это время находились поклонники "красных дьяволов", прибывшие из туманного Альбиона поддержать любимую команду.

К счастью, до серьезной потасовки дело не дошло, ведь работникам паба почти сразу удалось закрыть дверь. Но без пострадавших не обошлось. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в результате нападения один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" получил синяк на плече, а официантка паба была ранена обломком разбитой бутылки, ей наложили несколько швов.

Полиция уже изъяла видео с камер наблюдения и начала расследовать инцидент.

Матч "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" состоится во вторник, 2 ноября, в Бергамо. Начало поединка в 22:00 по Киеву.

На экваторе группового этапа ЛЧ "бергамаски", в составе которых выступает украинец Руслан Малиновский, занимают третье место группы F, набрав 4 балла. МЮ лидирует в квартете с 6 очками в своем активе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку