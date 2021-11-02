Ультрас итальянского клуба напали на фанатов "Манчестер Юнайтед" перед игрой Лиги чемпионов, есть пострадавшие

Полиция занимается расследованием случая в Бергамо.
Неприятный инцидент произошел в Бергамо в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и английским "Манчестер Юнайтед".
Группа из 20 фанатов итальянского клуба с закрытыми масками лицами пытались ворваться в один из местных пабов, где в это время находились поклонники "красных дьяволов", прибывшие из туманного Альбиона поддержать любимую команду.
К счастью, до серьезной потасовки дело не дошло, ведь работникам паба почти сразу удалось закрыть дверь. Но без пострадавших не обошлось. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в результате нападения один из болельщиков "Манчестер Юнайтед" получил синяк на плече, а официантка паба была ранена обломком разбитой бутылки, ей наложили несколько швов.
Полиция уже изъяла видео с камер наблюдения и начала расследовать инцидент.
- Матч "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" состоится во вторник, 2 ноября, в Бергамо. Начало поединка в 22:00 по Киеву.
- На экваторе группового этапа ЛЧ "бергамаски", в составе которых выступает украинец Руслан Малиновский, занимают третье место группы F, набрав 4 балла. МЮ лидирует в квартете с 6 очками в своем активе.