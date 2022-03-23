Ультрас одного из сильнейших футбольных клубов планеты выступили в поддержку Украины (фото)

Ультрас одного из сильнейших футбольных клубов планеты выступили в поддержку Украины (фото)

Фанаты "Королевского клуба" показали солидарность с украинским народом.

Болельщики мадридского "Реала" выразили поддержку украинцам, которые сейчас защищают родину от российских захватчиков.

Фанатская группировка "сливочных" Ultras Sur перед матчем 29-го тура испанской Ла Лиги против "Барселоны" сфотографировалась с баннером "Слава Украине!" у расположенного в Мадриде стадиона "Сантьяго Бернабеу".

В центре полотна, которое принесли с собой поклонники "Реала", был герб Украины - трезубец.

"Слава Украине, Героям Слава", - подписали фанаты испанского клуба снимок, выложенный на страницу в Facebook.

Слава Украина, Хероям Слава — Глория и Украния, Gloria a los Héroes. pic.twitter.com/lqSrkVyKGC — ULTRAS SUR (@FondoSur_1980) 21 марта 2022

Отметим, что поединок завершился победой каталонцев со счётом 4:0. На протяжении всего матча в телетрансляции рядом со счетом была надпись "Stop Invasion" ("Остановите вторжение"), однако российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko решил скрыть это, заменив его на эмблему и название испанского чемпионата.

Ранее сообщалось, что "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины. Также мадридский клуб отказался от дальнейшего сотрудничества с российским букмекером.

Напомним, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин предостерег белорусов от участия в войне с Украиной.

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