"Умеет останавливать мячи": вратарь сборной Украины поделился откровенным фото с женой во время Евро-2020

Снимок вызвал ажиотаж у болельщиков.
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, который не попал в заявку национальной команды на Евро-2020, поделился откровенным фото со своей новоиспеченной женой Анастасией.
Футболист опубликовал в Instagram кадр, на котором он держит на руках свою вторую половинку, взяв ее при этом за ягодицы.
Фото собрало более 45 тысяч лайков пользователей. Один из них отреагировал на пост словами: "Лунин умеет останавливать мячи".
- Андрей перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро.
- С того времени Лунин сдавался в аренды "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо". За "Реал" он сыграл всего 1 матч.