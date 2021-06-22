"Умеет останавливать мячи": вратарь сборной Украины поделился откровенным фото с женой во время Евро-2020

Снимок вызвал ажиотаж у болельщиков.

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, который не попал в заявку национальной команды на Евро-2020, поделился откровенным фото со своей новоиспеченной женой Анастасией.

Футболист опубликовал в Instagram кадр, на котором он держит на руках свою вторую половинку, взяв ее при этом за ягодицы.

instagram.com/lunin_andrey

Фото собрало более 45 тысяч лайков пользователей. Один из них отреагировал на пост словами: "Лунин умеет останавливать мячи".

Андрей перешел в " Реал " летом 2018 года из луганской " Зари ". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро.

" летом 2018 года из луганской " ". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро. С того времени Лунин сдавался в аренды "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо". За "Реал" он сыграл всего 1 матч.

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