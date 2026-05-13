Умер 29-летний баскетболист клуба НБА — подробности трагедии

Брендон Кларк / © Associated Press

Баскетболист клуба НБА "Мемфис Гриззлис" Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет.

Об этом сообщает TMZ.

Официальная причина смерти пока не называется, однако известны другие детали. Правоохранители сообщили журналистам, что на номер 911 поступил вызов о неотложной медицинской помощи. Когда парамедики прибыли на место, они констатировали смерть Кларка.

В доме баскетболиста были обнаружены предметы, которые используются для употребления наркотиков. Для установления точной причины и обстоятельств смерти Кларка будет произведено вскрытие.

Отметим, что в прошлом месяце Кларк был арестован в Арканзасе после погони на высокой скорости. Ему предъявили обвинения в хранении и распространении кратома и попытке побега. Дело оставалось открытым на момент смерти спортсмена.

Брендон был выбран на драфте НБА 2019 года под 21-м номером "Оклахомой", в результате обмена он оказался в "Мемфисе", за который выступал до сих пор. В среднем он набирал 10,2 очка и делал 5,5 подбора за игру в течение семи сезонов в НБА.

В сезоне-2025/26 он провел два матча, в которых набирал в среднем 4 очка, делал 3 подбора и 0,5 ассиста.

