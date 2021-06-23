Умер бывший футболист "Динамо": в апреле он исчезал без вести

Умер бывший футболист "Динамо": в апреле он исчезал без вести

Ярослав Думанский покинул этот мир, прожив 61 год.

Большая трагедия старалась в семье киевского "Динамо". На 62-м году жизни скончался бывший игрок столичного клуба Ярослав Думанский.

Печальную весть сообщил официальный сайт "бело-синих". Причины смерти не уточняются.

Отметим, что в апреле этого года Думанский, который жил в Ивано-Франковске, ушел из дома и не вернулся. Мать экс-футболиста обратилась в полицию и попросила разыскать его. Через неделю Ярослав нашелся.

Киевский клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.

Думанський выступал за "Динамо" с 1981-го по 1984 год. В чемпионатах СССР он провел 60 матчей и забил 4 мяча.

С киевлянами полузащитник выигрывал Чемпионат и Кубок СССР. В составе молодежной сборной СССР становился чемпионом Европы.

Думанський также поиграл за "Спартак" (Ивано-Франковск), московское "Динамо", харьковский "Металлист" и "Прикарпатье" (Ивано-Франковск).

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