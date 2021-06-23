Умер бывший футболист "Динамо": в апреле он исчезал без вести

Ярослав Думанский покинул этот мир, прожив 61 год.
Большая трагедия старалась в семье киевского "Динамо". На 62-м году жизни скончался бывший игрок столичного клуба Ярослав Думанский.
Печальную весть сообщил официальный сайт "бело-синих". Причины смерти не уточняются.
Отметим, что в апреле этого года Думанский, который жил в Ивано-Франковске, ушел из дома и не вернулся. Мать экс-футболиста обратилась в полицию и попросила разыскать его. Через неделю Ярослав нашелся.
Киевский клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.
- Думанський выступал за "Динамо" с 1981-го по 1984 год. В чемпионатах СССР он провел 60 матчей и забил 4 мяча.
- С киевлянами полузащитник выигрывал Чемпионат и Кубок СССР. В составе молодежной сборной СССР становился чемпионом Европы.
- Думанський также поиграл за "Спартак" (Ивано-Франковск), московское "Динамо", харьковский "Металлист" и "Прикарпатье" (Ивано-Франковск).