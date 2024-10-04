Ему было 75 лет.

В возрасте 75 лет умер бывший футболист и тренер, экс-президент ФФУ Анатолий Коньков.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Коньков известен выступлениями за донецкий "Шахтер" (1968-1974) и киевское "Динамо" (1975-1981). Также он играл за краматорский "Авангард" (1965-1967), а также сборную СССР (1971-1978).

Анатолий в составе "Динамо" четыре раза становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок СССР, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА. Со сборной СССР он был серебряным призером чемпионата Европы-1972 и бронзовым призером Олимпиады-1976.

Тренерскую карьеру Коньков начал в 1982 году. Возглавлял "Таврию", "Шахтер", "Зенит", СК "Николаев", "Сталь" (Алчевск), "Интер" (Баку). Также работал с молодежной (1993 год) и национальной (1995 год) сборными Украины.

Также Анатолий занимал должность спортивного директора алчевской "Стали" (2008-2012).

С сентября 2012-го по январь 2015 года Коньков был президентом Федерации футбола Украины (ФФУ).

Напомним, в апреле 2024 года умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.

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