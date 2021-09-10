Умер бывший футболист "Металлиста" и серебряный призер Чемпионата Украины: было всего 27 лет

Трагедия в украинском спорте.

На 28-м году жизни скончался бывший защитник харьковского "Металлиста" Денис Барвинко. Причины смерти остаются неизвестными.

Об этом сообщает Ассоциация футбола Днепропетровской области.

За "Металлист" Барвинко выступал с 2011 по 2014 год. В его составе он успел сыграть 7 матчей и стать серебряным призером Чемпионата Украины в сезоне-2012/13.

Денис выступал за юношеские и молодежную сборные страны. После ухода из "Металлиста" он так и не смог закрепиться в другой команде и завершил карьеру из-за травм, которые не дали ему раскрыть свой потенциал.

До последнего времени Барвинко работал главным тренером любительской команды "Энергия" из Днепропетровской области.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Тернопольской области во время футбольного матча умер 29-летний мужчина.

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