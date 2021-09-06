Умер бывший футболист сборной Франции: последние 39 лет он провел в коме

Трагическая история известного в прошлом спортсмена.
Во Франции на 74-м году жизни скончался бывший футболист ПСЖ и национальной сборной Жан-Пьер Адамс.
Об этом сообщает L’Équipe.
Последние 39 лет известный в прошлом игрок провел в коме. Адамс завершил карьеру в 1981 году. В 1982-м он лег на плановую операцию на колене, однако из-за врачебной ошибки Жан-Пьер впал в кому.
Трагическую оплошность допустил анестезиолог, который в тот день из-за забастовки медиков курировал сразу восемь операций. Ситуацию усугубило то, что за Адамсом следил стажер, который не распознал ошибку опытного коллеги и не смог ее исправить.
С того времени в сознание Жан-Пьер так и не пришел. Последние 39 лет за ним ухаживала его супруга Бернадетт.
- Адамс выступал на позиции центрального защитника. Он поиграл также за "Ним", "Ниццу" и другие клубы.
- В составе сборной Франции он провел 22 матча.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Италии скончался футболист "Ювентуса", с которым дружил Погба.