Умер бывший футболист сборной Франции: последние 39 лет он провел в коме

Умер бывший футболист сборной Франции: последние 39 лет он провел в коме

Трагическая история известного в прошлом спортсмена.

Во Франции на 74-м году жизни скончался бывший футболист ПСЖ и национальной сборной Жан-Пьер Адамс.

Об этом сообщает L’Équipe.

Последние 39 лет известный в прошлом игрок провел в коме. Адамс завершил карьеру в 1981 году. В 1982-м он лег на плановую операцию на колене, однако из-за врачебной ошибки Жан-Пьер впал в кому.

Трагическую оплошность допустил анестезиолог, который в тот день из-за забастовки медиков курировал сразу восемь операций. Ситуацию усугубило то, что за Адамсом следил стажер, который не распознал ошибку опытного коллеги и не смог ее исправить.

С того времени в сознание Жан-Пьер так и не пришел. Последние 39 лет за ним ухаживала его супруга Бернадетт.

Адамс выступал на позиции центрального защитника. Он поиграл также за " Ним ", " Ниццу " и другие клубы.

", " " и другие клубы. В составе сборной Франции он провел 22 матча.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Италии скончался футболист "Ювентуса", с которым дружил Погба.

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