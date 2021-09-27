Умер бывший футболист "Шахтера" и "Динамо": ему было 55 лет

Скоропостижная утрата.
На 56-м году жизни умер бывший полузащитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Сергей Герасимец, сообщает официальный сайт "горняков". Причины его смерти остаются неизвестными.
Сергей родился в Киеве. Карьеру он начинал в столичном "Динамо", но за первую команду так и не сыграл, проведя два года в дубле.
Позже Сергей выступал за "Динамо" из Ирпеня и донецкий "Шахтер", в составе которого сыграл 57 матчей и забил 4 мяча. Поиграл в Беларуси, Израиле, России и Литве.
После распада СССР Герасимцу поступило предложение выступать за сборную Беларуси. В ее составе он сыграл 25 матчей и забил 7 мячей.
- После завершения карьеры игрока Сергей работал тренером.
- В последние годы Герасимец жил в России.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, умер бывший футболист "Металлиста" Денис Барвинко.