Умер бывший футболист "Шахтера" и "Динамо": ему было 55 лет

Скоропостижная утрата.

На 56-м году жизни умер бывший полузащитник киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Сергей Герасимец, сообщает официальный сайт "горняков". Причины его смерти остаются неизвестными.

Сергей родился в Киеве. Карьеру он начинал в столичном "Динамо", но за первую команду так и не сыграл, проведя два года в дубле.

Позже Сергей выступал за "Динамо" из Ирпеня и донецкий "Шахтер", в составе которого сыграл 57 матчей и забил 4 мяча. Поиграл в Беларуси, Израиле, России и Литве.

После распада СССР Герасимцу поступило предложение выступать за сборную Беларуси. В ее составе он сыграл 25 матчей и забил 7 мячей.

После завершения карьеры игрока Сергей работал тренером.

В последние годы Герасимец жил в России.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, умер бывший футболист "Металлиста" Денис Барвинко.

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