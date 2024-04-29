Известный футболист и тренер ушел из жизни в возрасте 75 лет.

На 76-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.

Трагическое известие сообщила на своем сайте Ассоциация футбола Сумской области.

Фоменко родился 19 сентября 1948 года в селе Малая Рыбица, Сумская область. Он является воспитанником Сумской футбольной школы "Спартак".

В течение игровой карьеры Михаил на позиции защитника и полузащитника выступал за "Спартак" Сумы (1965-1970), луганскую "Зарю" (1970-1972) и киевское "Динамо" (1972-1979). Суммарно на клубном уровне провел 280 матчей, в которых забил 9 голов.

Вместе с "Динамо" он трижды становился чемпионом СССР (1974, 1975, 1977), дважды завоевал Кубок СССР (1974, 1978), выигрывал Кубок Кубков (1975) и Суперкубок УЕФА (1975).

Также Фоменко играл за сборную СССР (1972–1976), проведя 24 поединка. Михаил – серебряный призер чемпионата Европы 1972 года (входил в состав команды, но в матчах не участвовал), бронзовый призер Олимпийских игр-1976.

За свою тренерскую карьеру Фоменко возглавлял "Динамо", "Металлист", "Верес" и другие клубы. Фоменко во главе "Динамо" стал чемпионом Украины в сезоне-1992/93 и обладателем Кубка Украины-1993.

Кроме того, он был главным тренером сборной Украины (2012-2016). Михаил вывел "сине-желтых" на Евро-2016, где национальная команда под его руководством не смогла выйти из группы, проиграв все три матча.

Фоменко – мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины и Грузии, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, почетный гражданин Сумы.

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