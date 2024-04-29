Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Михаил Фоменко / Фото: Associated Press

Известный футболист и тренер ушел из жизни в возрасте 75 лет.

На 76-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.

Трагическое известие сообщила на своем сайте Ассоциация футбола Сумской области.

Фоменко родился 19 сентября 1948 года в селе Малая Рыбица, Сумская область. Он является воспитанником Сумской футбольной школы "Спартак".

В течение игровой карьеры Михаил на позиции защитника и полузащитника выступал за "Спартак" Сумы (1965-1970), луганскую "Зарю" (1970-1972) и киевское "Динамо" (1972-1979). Суммарно на клубном уровне провел 280 матчей, в которых забил 9 голов.

Вместе с "Динамо" он трижды становился чемпионом СССР (1974, 1975, 1977), дважды завоевал Кубок СССР (1974, 1978), выигрывал Кубок Кубков (1975) и Суперкубок УЕФА (1975).

Также Фоменко играл за сборную СССР (1972–1976), проведя 24 поединка. Михаил – серебряный призер чемпионата Европы 1972 года (входил в состав команды, но в матчах не участвовал), бронзовый призер Олимпийских игр-1976.

За свою тренерскую карьеру Фоменко возглавлял "Динамо", "Металлист", "Верес" и другие клубы. Фоменко во главе "Динамо" стал чемпионом Украины в сезоне-1992/93 и обладателем Кубка Украины-1993.

Кроме того, он был главным тренером сборной Украины (2012-2016). Михаил вывел "сине-желтых" на Евро-2016, где национальная команда под его руководством не смогла выйти из группы, проиграв все три матча.

Фоменко – мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Украины и Грузии, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, почетный гражданин Сумы.

Читайте также:

Умер легендарный немецкий чемпион мира по футболу

Умер бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу

Похожие темы:

Следующая публикация