Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Германии
Дитер Херцог выигрывал с Бундестим мировое первенство 1974 года.
В возрасте 79 лет умер известный немецкий футболист, чемпион мира Дитер Херцог.
Об этом сообщил официальный сайт немецкой Бундеслиги.
На протяжении игровой карьеры Херцог выступал за "Стеркраде", "Гамборн", "Боттроп", "Фортуну" и "Байер".
Херцог присоединился к "Фортуне" в 1970 году. За шесть лет он провел за клуб 392 матча, из них 253 – официальные, и забил 81 гол.
В своем первом же сезоне он забил 13 мячей и помог команде получить повышение в Бундеслигу.
На домашнем для немцев чемпионате мира-1974 полузащитник сыграл против Югославии (2:0) и Швеции (4:2), завоевав с командой Хельмута Шена титул. В целом за сборную ФРГ он провел всего пять матчей.
После завершения игровой карьеры Херцог работал скаутом "Байера".
Напомним, в начале прошлого года умер легендарный чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Франц Бекенбауэр.