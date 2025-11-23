Умер чемпион мира по футболу в составе сборной Германии

Дитер Херцог / x.com/bayer04fussball

Реклама

В возрасте 79 лет умер известный немецкий футболист, чемпион мира Дитер Херцог.

Об этом сообщил официальный сайт немецкой Бундеслиги.

На протяжении игровой карьеры Херцог выступал за "Стеркраде", "Гамборн", "Боттроп", "Фортуну" и "Байер".

Реклама

Херцог присоединился к "Фортуне" в 1970 году. За шесть лет он провел за клуб 392 матча, из них 253 – официальные, и забил 81 гол.

В своем первом же сезоне он забил 13 мячей и помог команде получить повышение в Бундеслигу.

На домашнем для немцев чемпионате мира-1974 полузащитник сыграл против Югославии (2:0) и Швеции (4:2), завоевав с командой Хельмута Шена титул. В целом за сборную ФРГ он провел всего пять матчей.

После завершения игровой карьеры Херцог работал скаутом "Байера".

Реклама

Напомним, в начале прошлого года умер легендарный чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Франц Бекенбауэр.