Умер чемпион мира, посвятивший всю карьеру одному клубу

В пятницу, 23 декабря, ушел из жизни бывший защитник "Фулхэма" и сборной Англии Джордж Коэн на 84-м году жизни.

Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Всю клубную карьеру он провел в "Фулхэме". В его активе 459 матчей и 6 голов. К сожалению, с клубом ему не удалось выиграть ни одного трофея.

За сборную Англии провел 37 матчей. Вместе с ней он выиграл чемпионат мира-1966 года.

После завершения карьеры футболиста тренировал молодежную команду "Фулхэма", сборную Англии U-23 и любительский клуб "Тонбридж".

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