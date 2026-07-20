Умер двукратный обладатель "Золотого мяча"

Кевин Киган / © Associated Press

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В возрасте 75 лет умер бывший форвард сборной Англии и двукратный обладатель "Золотого мяча" Кевин Киган.

Трагическую новость сообщило издание Sky Sports.

В начале 2026 года Кигану диагностировали рак. Он попал в больницу из-за постоянной боли в животе. Во время обследования медики обнаружили у легенды онкозаболевание и приписали курс лечения.

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"С глубокой грустью мы сообщаем, что Кевин Киган ушел из жизни в возрасте 75 лет. Бывший игрок и тренер сборной Англии боролся с раком, и в последние минуты его окружали жена и дочери.

Кевин был любимым мужем, отцом и дедушкой. Семья искренне благодарит невероятную команду медиков Кевина за всю их поддержку. Это очень тяжелое время, поэтому они просят о покое и уважении к их частной жизни", — говорится в заявлении семьи Кигана.

Игровая карьера Кигана началась в 1968 году со "Сканторпа". Позже он выступал за "Ливерпуль", "Гамбург", "Саутгемптон", "Ньюкасл" и "Блектаун Сити".

Кевин трижды становился чемпионом Англии с "Ливерпулем", выиграл Кубок и два Суперкубка Англии, Кубок чемпионов и два Кубка УЕФА.

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В составе "Гамбурга" он стал чемпионом и обладателем Кубка Германии, дважды получил награду лучшему футболисту мира — "Золотой мяч" (1978, 1979).

Также Киган провел 63 матча за сборную Англии, в которых отличился 21 голом.

В качестве тренера он дважды возглавлял "Ньюкасл", также тренировал "Фулхэм", "Манчестер Сити" и сборную Англии.

Ранее сообщалось, что футболист-участник ЧМ-2026 внезапно умер в возрасте 25 лет.

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Также мы рассказывали, что умер известный французский футболист и тренер.

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