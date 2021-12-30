Умер экс-футболист сборной Ганы и обладатель Кубка УЕФА в составе нидерландского гранда

Бывшему игроку было 43 года.

На 44 возрасте ушел из жизни экс-футболист сборной Ганы и нидерландского "Фейеноорда" — Кристиан Гьян.

Об этом сообщает официальный сайт роттердамского клуба.

По информации пресс-службы "Фейеноорда", Гьян долго боролся с раком и 29 декабря Кристиана не стало.

"С уходом Гьяна" Фейеноорд" потерял преданного бывшего игрока, любимого легионера и, прежде всего, фантастического человека. Клуб желает родным и близким Гьяна сил пережить эту большую потерю", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Rust zacht, Christian Gyan. ♥️



We zullen je nooit vergeten… — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) December 29, 2021

Отметим, что Гьян в составе "Фейеноорда" выиграл три титула: Кубок УЕФА, чемпионат Нидерландов и Суперкубок страны. За этот клуб он выступал с 1997 по 2007 годы. Также на его счету 23 матча за сборную Ганы. Кроме того, он становился чемпионом мира в возрасте до 17 лет.

Свою карьеру он закончил в любительском клубе из Нидерландов "Леонидас" из Роттердама в 2011 году.

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