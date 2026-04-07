Умер экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу

Мирча Луческу скончался / © ФК Динамо Киев

Реклама

Умер бывший тренер киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и сборной Румынии Мирча Луческу.

Об этом сообщает GSP.

Специалисту было 80 лет.

Реклама

На смерть румынского тренера, много лет своей карьеры посвятившего украинскому футболу, отреагировала Украинская ассоциация футбола (УАФ).

«На 81 году жизни, после продолжительной болезни сердца, не стало Мирчи Луческу — выдающегося румынского тренера, который около 20 лет работал в Украине», — напомнили в УАФ.

Биография Мирчи Луческу

Родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. Семья жила бедно, к тому же у него было три брата и сестра. Тренер признавался, что в детстве жил бедно: летом часто бегал босиком, поскольку обувь была предметом роскоши.

Большую часть карьеры футболиста он провел в «Динамо» (Бухарест).

Реклама

Первым клубом в тренерской карьере Мирчи Луческу стал Корвинул (Хунедоара). С 1981 по 1986 год Луческу возглавлял сборную Румынии по футболу.

Следующие 17 лет работал в футбольных клубах Италии и Турции.

Мирча Луческу и Украина

В 2004 году Луческу присоединился к донецкому «Шахтеру», где полностью изменил вектор развития клуба, сделав ставку на молодых бразильских легионеров.

«Луческу возглавлял донецкий „Шахтер“ в течение 13 сезонов, установив рекорд Горняков по продолжительности пребывания в должности тренера и количеству матчей (573). За это время „Шахтер“ выиграл 22 трофея, в частности, и Кубок УЕФА в 2009 году», — напомнили в УАФ.

Реклама

Луческу во время работы в «Шахтере» / © ФК Шахтер

Луческу работал в «Шахтере» до 2016 года. Однако через 4 года, в 2020-м, он неожиданно вернулся в украинский футбол. К главному конкуренту своей бывшей команды.

Мирча был главным тренером киевского «Динамо» в 2020-2023 годах. За три сезона в Киеве он выиграл три трофея, в том числе чемпионат Украины 2020/21. Луческу из «Динамо» провел 126 матчей, в 70 из которых победил.

Луческу в киевском «Динамо» / © ФК Динамо Киев

На счету Луческу девять титулов в чемпионате Украины, семь побед в Кубке Украины и восемь — в Суперкубке.

Напомним, что 29 марта Мирчу Луческу госпитализировали после того, как он потерял сознание во время тренировки сборной Румынии.

Реклама

Тренер должен был выписать в пятницу, 3 апреля, но у него произошел сердечное приступ.

Далее стало известно, что Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии.

В ночь с субботы на воскресенье Луческу было переведено в реанимацию, в состоянии комы, поддерживая его аппаратами. У легендарного тренера обнаружили два смертельно опасных заболевания сердца.

Семья срочно собралась в Бухаресте и была рядом с ним в последние минуты его жизни.