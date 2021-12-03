Умер экс-президент Международной федерации легкой атлетики

На момент смерти ему было 88 лет.

Бывший глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Ламин Диак скончался на 89 году жизни в своем доме в Сенегале.

Об этом сообщает Reuters.

"Он умер дома примерно в два часа ночи естественной смертью", — заявил сын сенегальца Массата Диак.

Диак возглавлял Всемирную легкоатлетическую ассоциацию с 1999 по 2015 год. В тот период организация называлась IAAF.

В сентябре 2020 года суд в Париже приговорил функционера к четырем годам лишения свободы. Его признали виновным в активной и пассивной коррупции и злоупотреблении доверием.

Следствие установило, что с 2001 по 2012 год допинг-тесты свыше 800 легкоатлетов из разных стран вызвали подозрения. Диак же оставлял нарушение без внимания денежные вознаграждения, в том числе и от экс-главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева.

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