Умер главный тренер клуба УПЛ

Владимир Сысенко / facebook.com/SCPoltava

В возрасте 63 лет умер главный тренер клуба украинской Премьер-лиги (УПЛ) СК "Полтава" Владимир Сысенко.

Трагическую новость сообщила пресс-служба полтавского клуба.

"Трагическая новость всколыхнула СК "Полтава". 7 декабря перестало биться сердце идейного вдохновителя команды, одного из соучредителей клуба и неизменного главного тренера горожан Владимира Анатольевича Сысенко.

Владимир Анатольевич – человек, для которого футбол и СК "Полтава" были смыслом жизни. Владимир Сысенко начал футбольную карьеру как игрок: выступал за ряд клубов бывшего СССР и стран постсоветского пространства, был легендой "Памира". После обретения Украиной независимости вернулся на родную землю, где продолжил свой футбольный путь в полтавской "Ворскле".

После завершения игровой карьеры выбрал путь тренера, готовя сначала детей, а в 2011 году стал одним из основателей СК "Полтава", с которым провел на посту тренера не один сезон. Под его руководством команда преодолела путь от любительской к клубу, который выступает в УПЛ.

Благодаря упорному труду, профессионализму и вере в команду Владимир Сысенко заложил прочный фундамент для СК "Полтава". Его видение, опыт и преданность помогли клубу сформировать ядро команды и развить спортивную структуру. Он был для футболистов как отец – строгий в тренировочном процессе, добрый и искренний за пределами футбольного поля.

Уход Владимира Анатольевича – невосполнимая потеря для нашего клуба, для всего полтавского и украинского футбольного сообщества. Его имя, самоотдача и любовь к футболу навсегда останутся в памяти коллег, игроков и болельщиков.

Мы искренне сочувствуем семье, друзьям и близким Владимира Анатольевича и всем, кто знал и ценил его. Светлая память, тренер!", – говорится в заявлении клуба.

Нынешний сезон является дебютным для "Полтавы" в УПЛ. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 9 очков в 14 сыгранных матчах.

Следующий поєдинок полтавчане проведут в понедельник, 8 декабря, против "Эпицентра".

