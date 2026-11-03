Умер испанский футболист, у которого остановилось сердце после столкновения во время матча

Хесус де Мигель / x.com/CDTOficial

Реклама

Форвард "Тенерифе" Хесус де Мигель умер после жуткого столкновения в матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Андорры".

О смерти 30-летнего испанского футболиста сообщила пресс-служба клуба.

Реклама

2 ноября в компенсированное время встречи де Мигель столкнулся в центре поля с голкипером соперника Хесусом Овоно, который налетел на него коленом в грудь.

Реклама

От удара де Мигель потерял сознание, а вратарь получил красную карточку. Матч был прерван при счете 2:2.

После оказания первой медицинской помощи на поле футболиста доставили в больницу. По дороге в больницу у него произошла остановка сердца, однако медикам удалось восстановить сердцебиение. Де Мигеля госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Однако Хесус так и не пришел в сознание. Утром 3 ноября "Тенерифе" сообщил о смерти игрока. По информации клуба, футболист скончался в 8:00 по местному времени.

Де Мигель дебютировал во взрослом футболе в 2015 году за вторую команду "Леганеса". За карьеру он выступал за девять испанских клубов, а к "Тенерифе" присоединился в прошлом году.

Реклама

Ранее сообщалось, что известный украинский футболист получил жуткую травму в матче УПЛ против "Динамо".

Новости партнеров

Новости партнеров