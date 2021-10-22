Умер известный бывший тренер и футбольный эксперт

Ему был 71 год.

На 72 году жизни скончался экс-игро, тренер и футбольный эксперт — Сергей Морозов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор телеканалов "Футбол" — Александр Денисов.

Отметим, что Морозов начинал карьеру в молодежной команде "Динамо". Также выступал за винницкий "Локомотив", "Десну", Ворошиловградскую "Зарю", "Шахтер" Кадиевку московский "ЦСКА" и ГСВГ. В составе "Зари" в 1927 стал чемпионом СССР. Также на его счету один матч в составе СССР.

Работал тренером ЦСКА, ГСВГ, "Искры" из Смоленска, "Динамо-Газовика", "Шоуган", "Шэньян Дунбэй Люяо", винницкой "Нивы", "Нисы", киевского ЦСКА, "Борисфена", "Прикарпатья", "Ворсклы" и черкасского "Днепра".

В последнее время работал экспертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Что именно стало причиной смерти — не сообщается.

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