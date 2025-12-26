- Дата публикации
Умер известный французский футболист и тренер
На 73-м году жизни не стало Жана-Луи Гассе.
В возрасте 72 лет умер известный французский футболист и тренер Жан-Луи Гассе.
Трагическую весть сообщило его окружение, информирует L'Equipe.
Во время игровой карьеры Гассе выступал на позиции полузащитника за "Монпелье" (1975-1985), провел за этот клуб 231 матч и забил 10 голов.
Был ассистентом главного тренера в "Монпелье", ПСЖ, "Бордо", "Сент-Этьене", "Эспаньоле" и сборной Франции.
Возглавлял "Монпелье", "Кан", "Истр", "Сент-Этьен", "Бордо", "Марсель" и сборную Кот-д'Ивуара.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни выдающийся футбольный тренер Оге Харейде, который возглавлял сборные Норвегии, Дании и Исландии.