Умер известный французский футболист и тренер

Эрик Руа / © Associated Press

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В возрасте 58 лет умер главный тренер французского "Бреста" Эрик Руа.

Трагическую новость сообщает L'Equipe.

Также смерть подтвердила семья французского специалиста. Там сообщили, что в последние годы жизни Руа боролся с раком поджелудочной железы.

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"Последние три с половиной года Эрик боролся с раком поджелудочной железы. Все это время он продолжал жить с силой, которая до сих пор поражает нас, движимый любовью к своей семье, к футболу и своей работе, а также страстью, которая никогда его не покидала", — рассказали в семье тренера.

Руа начал игровую карьеру в "Ницце", а затем играл за "Лион", "Марсель", "Сандерленд" и "Райо Вальекано".

С января 2023 Руа возглавлял "Брест". В сезоне 2024/25 Эрик вместе с командой стал участником Лиги чемпионов и даже дошел до 1/16 финала главного клубного евротурнира.

В 2024 году Руа был признан лучшим тренером чемпионата Франции. Он провел 143 матча во главе "Бреста".

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Ранее сообщалось, что в Греции умер известный украинский футболист.

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