ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
500
Время на прочтение
1 мин

Умер известный португальский футболист, выигрывавший Лигу чемпионов и Кубок УЕФА

Жорже Кошта отошел в вечность на 54-м году жизни.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жорже Цена

Жорже Цена / © Associated Press

В возрасте 53 лет умер бывший футболист "Порту" и сборной Португалии Жорже Кошта.

Об этом сообщает издание Record.

Кошта работал спортивным директором "Порту". В тренировочном центре португальского клуба у него внезапно остановилось сердце. Его срочно доставили в больницу, но медики констатировали смерть в результате сердечного приступа.

Отметим, что Жорже еще в 2022 году перенес сердечный приступ, после чего ему сделали операцию на сердце.

Кошта – легенда португальского футбола. Он выступал на позиции защитника и провел за "Порту" больше 300 матчей во всех турнирах.

Вместе с "драконами" Жорже завоевал множество трофеев, в том числе восемь титулов чемпиона Португалии. В роли капитана "Порту" он выиграл Кубок УЕФА-2002/03 и Лигу чемпионов-2003/04 под руководством Жозе Моуринью.

Также Кошта провел 50 матчей за сборную Португалии, в которых отличился двумя голами.

Ранее сообщалось, что форвард "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie