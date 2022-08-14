Умер известный тренер, который привел сборную Украины к историческому "серебру" чемпионата Европы по гандболу

В возрасте 77 лет ушел из жизни один из лучших гандбольных тренеров в истории Украины – Леонид Евтушенко.
На 78-м году жизни скончался известный украинский тренер по гандболу Леонид Евтушенко.
Об этом сообщает Федерация гандбола Украины.
С юношеской сборной Украины он завоевывал золото и серебро чемпионатов Европы 1994 и 1996 годов соответственно. Под его руководством в 2000 году женская сборная Украины добыла в борьбе свою единственную в истории медаль чемпионатов Европы — "сине-желтые" стали серебряными призерками.
В последние годы Евтушенко был преподавателем в Броварском училище физкультуры.
Напомним, что бывший игрок киевского "Динамо" и тренер футбольной школы киевлян Вячеслав Семенов ушел из жизни в возрасте 74 лет.
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