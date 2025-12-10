- Дата публикации
Умер известный тренер, который воспитал ряд футболистов сборной Украины
На 76-м году жизни не стало Валентина Луценко.
В возрасте 75 лет умер известный футбольный тренер Валентин Луценко.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).
С 1994 по 2004 год Луценко работал в юношеских сборных Украины разных возрастных категорий.
В свое время Валентин Трофимович приложил руку к становлению многих талантливых украинских игроков, среди которых Андрей Воронин, Максим Калиниченко, Дмитрий Чигринский, Виталий Лисицкий.
Луценко был воспитанником киевского "Динамо", выступал за ряд клубов, в том числе винницкий "Локомотив" (сейчас – "Нива") и ровенский "Авангардм (сейчас – "Верес").
После завершения игровой карьеры работал с детскими командами, также возглавлял разные юношеские сборные Украины (U-16, U-18). Сотрудничал с селекционной службой донецкого "Шахтера".
Ранее сообщалось, что умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Мунтян.