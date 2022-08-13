Умер известный украинский футболист, получивший медаль Олимпийских игр

Бывший игрок киевского "Динамо" и тренер футбольной школы киевлян Вячеслав Семенов ушел из жизни в возрасте 74 лет.

На 75-м году жизни скончался бывший футболист "Динамо" и "Зари" Вячеслав Семенов.

Об этом сообщила пресс-служба киевского клуба.

Семенов был воспитанником киевлян и завоевал чемпионские медали из "Динамо" в 1967 и 1968 годах. С 1969 по 1972 год полузащитник играл за "Зарю", с которой завоевал чемпионский титул СССР в 1972 году.

На Олимпийских играх в Мюнхене-1972 он получил бронзовую награду для СССР.

После завершения карьеры игрок перешел на тренерскую должность. С 1979 года он работал детским тренером в "Динамо".

Напомним, несколько дней назад скончался легендарный футболист "Карпат" Остап Савка.

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