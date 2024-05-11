Сергей Савелий отошел в вечность в возрасте 68 лет.

В возрасте 68 лет умер известный украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий.

Трагическое известие сообщает Суспильне Спорт, ссылаясь на родных Савелия.

Савелий больше 40 лет работал на Суспильном вещании, из них 37 – в спортивной редакции, освещал 10 Олимпийских игр с места событий, в том числе комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Олимпиады – в 1994 году в Лиллехаммере.

Сергей также комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу.

В последнее время легендарный спортивный журналист и комментатор боролся с болезнью.

Ранее сообщалось, что умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко.

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