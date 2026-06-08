Умер известный украинский журналист и комментатор

Александр Тынгаев / FootballHub

Реклама

На 47-м году жизни умер известный украинский комментатор, спортивный журналист и радиоведущий Александр Тынгаев.

Об этом сообщает FootballHub.

Последние дни жизни Александр провел в реанимации: врачи боролись за его жизнь после несчастного случая, который произошел на прошлой неделе. Во время рыбалки он задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил сильный удар током.

Реклама

Мужчина получил ожоги 90% тела и находился в критическом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Тынгаев начал карьеру в спортивной журналистике в 17 лет в Полтавской области.

С 2004 он работал телекомментатором на ведущих украинских каналах, а пик его телевизионной популярности пришелся на трансляции матчей чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Тынгаев в последнее время работал на Champion Radio. Ранее был комментатором каналов "Футбол" и группы каналов "1+1".

Реклама

Работал журналистом и комментатором на ряде других каналов, комментировал матчи низших лиг на ютуб-канале ПФЛ Украины.

Новости партнеров