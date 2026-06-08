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Умер известный украинский журналист и комментатор
Александр Тынгаев получил удар током во время рыбалки.
На 47-м году жизни умер известный украинский комментатор, спортивный журналист и радиоведущий Александр Тынгаев.
Об этом сообщает FootballHub.
Последние дни жизни Александр провел в реанимации: врачи боролись за его жизнь после несчастного случая, который произошел на прошлой неделе. Во время рыбалки он задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил сильный удар током.
Мужчина получил ожоги 90% тела и находился в критическом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь.
Тынгаев начал карьеру в спортивной журналистике в 17 лет в Полтавской области.
С 2004 он работал телекомментатором на ведущих украинских каналах, а пик его телевизионной популярности пришелся на трансляции матчей чемпионата Европы по футболу 2008 года.
Тынгаев в последнее время работал на Champion Radio. Ранее был комментатором каналов "Футбол" и группы каналов "1+1".
Работал журналистом и комментатором на ряде других каналов, комментировал матчи низших лиг на ютуб-канале ПФЛ Украины.