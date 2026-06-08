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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
932
Время на прочтение
1 мин

Умер известный украинский журналист и комментатор

Александр Тынгаев получил удар током во время рыбалки.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Тынгаев

Александр Тынгаев / FootballHub

На 47-м году жизни умер известный украинский комментатор, спортивный журналист и радиоведущий Александр Тынгаев.

Об этом сообщает FootballHub.

Последние дни жизни Александр провел в реанимации: врачи боролись за его жизнь после несчастного случая, который произошел на прошлой неделе. Во время рыбалки он задел удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил сильный удар током.

Мужчина получил ожоги 90% тела и находился в критическом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Тынгаев начал карьеру в спортивной журналистике в 17 лет в Полтавской области.

С 2004 он работал телекомментатором на ведущих украинских каналах, а пик его телевизионной популярности пришелся на трансляции матчей чемпионата Европы по футболу 2008 года.

Тынгаев в последнее время работал на Champion Radio. Ранее был комментатором каналов "Футбол" и группы каналов "1+1".

Работал журналистом и комментатором на ряде других каналов, комментировал матчи низших лиг на ютуб-канале ПФЛ Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
932
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