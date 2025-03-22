Умер легенда бокса Джордж Форман: его смерть потрясла фанатов по всему миру

Легендарный боксер Джордж Форман, оставивший значительный след в истории спорта, скончался в возрасте 76 лет.

Об этом сообщила его семья в соцсети.

"Наши сердца разбиты. С глубокой печалью мы сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана-старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких. Верный проповедник, преданный муж, любящий отец и гордый прадед, он прожил жизнь, обозначенную непоколебимой".

По словам семьи, он был, гуманист, олимпиец и двукратный чемпион мира, был человеком дисциплины и убеждений, непрерывно защищавшим свое наследие.

Они выразили благодарность за поддержку и моление, и попросили о конфиденциальности в честь его необычной жизни.

Про него

Джордж Форман родился 10 января 1949 г. в Маршалле, штат Техас, США. Он стал одной из величайших легенд бокса, двукратным чемпионом мира в тяжелом весе. Форман снискал популярность благодаря своей невероятной силе и мощным ударам, а его имя стало синонимом великой победы.

В 1968 году он выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Мехико, что явилось важной вехой в его карьере. Первый чемпионский титул Форман получил в 1973 году, победив Джо Фрейзера. Однако самым знаковым боем стал его бой против Мухаммеда Али в 1974 году в Румынии, где Форман проиграл в знаменитом «Бое век». После этого он ушел из бокса, но через несколько лет вернулся, став старейшим чемпионом мира в тяжелом весе в 1994 году.

Кроме спорта Форман стал пастором, проповедовал и активно поддерживал благотворительные инициативы. Он также основал бизнес, известный грилем "George Foreman Grill", получивший большой успех.

Джордж Форман оставил после себя огромное наследие не только в мире бокса, но и в жизни окружавших его людей. Его жизненный путь стал примером силы воли, дисциплины и веры в себя.

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