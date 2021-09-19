Умер легендарный футболист: чемпион мира и лучший бомбардир в истории Чемпионата Англии

Умер легендарный футболист: чемпион мира и лучший бомбардир в истории Чемпионата Англии

Бывшему форварду был 81 год.

В воскресенье, 19 сентября, скончался легендарный английский футболист Джимми Гривз.

Бывший нападающий известен по выступлениям за лондонские "Тоттенхэм" и "Челси". Джимми шесть раз становился лучшим бомбардиром Чемпионата Англии, что является рекордом. Всего в 516 матчах первенства страны он забил 357 мячей. Это также лучший результат в истории турнира.

В составе сборной Англии Джимми в 1966 году становился чемпионом мира. Всего в составе национальной команды он сыграл 57 матчей и забил 44 мяча.

"Тоттенхэм" на своем официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста его жене Ирен, их четырем детям, 10 внукам и правнукам. Гривзу был 81 год.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, отец игрока "Манчестер Сити" умер спустя несколько минут после дебютного гола сына в Лиге чемпионов.

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