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Умер легендарный футболист: чемпион мира и лучший бомбардир в истории Чемпионата Англии

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Умер легендарный футболист: чемпион мира и лучший бомбардир в истории Чемпионата Англии

Associated Press

Бывшему форварду был 81 год.

В воскресенье, 19 сентября, скончался легендарный английский футболист Джимми Гривз.

Бывший нападающий известен по выступлениям за лондонские "Тоттенхэм" и "Челси". Джимми шесть раз становился лучшим бомбардиром Чемпионата Англии, что является рекордом. Всего в 516 матчах первенства страны он забил 357 мячей. Это также лучший результат в истории турнира.

В составе сборной Англии Джимми в 1966 году становился чемпионом мира. Всего в составе национальной команды он сыграл 57 матчей и забил 44 мяча.

"Тоттенхэм" на своем официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста его жене Ирен, их четырем детям, 10 внукам и правнукам. Гривзу был 81 год.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, отец игрока "Манчестер Сити" умер спустя несколько минут после дебютного гола сына в Лиге чемпионов.

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