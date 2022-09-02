Умер легендарный американский боксер, который имел бешеную силу удара и сражался с Мохаммедом Али

В возрасте 78 лет ушел из жизни бывший американский супертяжеловес — Эрни Шейверс.

Отметим, что Шейверс был одним из лучших панчеров в истории бокса, известным своей легендарной силой удара.

О смерти Шейверса сообщил портал ID Boxing в Twitter.

Шейверс был чемпионом США среди любителей в супертяжелом весе, а также чемпионом штата Невада в супертяжелом весе. В 2003 году авторитетный американский журнал The Ring включил его в список 100 лучших панчеров в истории бокса на 10 месте.

Признанный нокаутер дважды боксировал за чемпионские титулы, но дважды проиграл. В 1977 году на легендарной арене Madison Square Garden (Нью-Йорк) он попытался отобрать титулы WBC, WBA и журнала The Ring у иконы бокса Мохаммеда Али, однако уступил по очкам в 15-раундовом поединке. За два года на арене Caesars Palace (Лас-Вегас) Шейверс предпринял вторую попытку стать чемпионом мира, но проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде обладателю пояса WBC Ларри Холмсу (которому раньше проигрывал по очкам в элиминаторе).

Самые знаменитые победы Шейверса одержаны нокаутами в первом раунде над экс-чемпионами мира Кэном Нортоном (Лас-Вегас, 1979) и Джимми Эллисом (Нью-Йорк, 1973).

Интересно, что многие эксперты считают Шейверса одним из сильнейших супертяжеловесов всех времен.

За свою карьеру Шейверс провел 89 поединков, в которых одержал 74 победы (68 — нокаутом), потерпел 14 поражений и еще раз свел поединок к ничьей. Он боксировал с 1969 по 1995 годы.

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