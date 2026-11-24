Александр Сеуканд / facebook.com/hcsokil

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В возрасте 75 лет умер бывший тренер сборной Украины по хоккею Александр Сеуканд.

Об этом сообщается на официальной странице хоккейного клуба "Сокол" в Instagram.

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Причина смерти экс-тренера сборной Украины по хоккею не сообщается.

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Сеуканд работал со сборной Украины с 1999 по 2009 год, с перерывом в 2007 году. До 2003-го он был старшим тренером команды, а после возглавил сборную.

С Сеукандом в штабе сборная Украины по хоккею играла на первой и последней для себя Олимпиаде в 2002 году, которую закончила на 10-м месте. В 1999-2007 годах команда также играла в элитном дивизионе чемпионата мира.

Кроме сборной Украины, Сеуканд работал главным тренером "Сокола" с 1994 по 2011 год, с которым стал 11-кратным чемпионом Украины.

Также тренер возглавлял "Компаньон-Нафтогаз" (2012-2016 годы), с которым выиграл чемпионат Украины в 2014-м, "Дженералз" (2016-2017 годы) и харьковское "Динамо" (2017-2019 годы), которое стало его последним местом работы.

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Ранее сообщалось, что принято окончательное решение касательно участия России в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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