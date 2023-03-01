Умер легендарный французский футболист и рекордсмен чемпионатов мира Жюст Фонтен

Обладателю исторического достижения на Мундиалях было 89 лет.
На 90-м году жизни умер знаменитый французский футболист и тренер Жюст Фонтен.
Печальное известие сообщило издание L'Equipe.
Фонтен начал свою карьеру в марокканском клубе "Касабланка", за который играл с 1950 по 1953 год. Затем он защищал цвета французских клубов "Ницца" и "Реймс".
За игровую карьеру Фонтен стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции, был финалистом Кубка европейских чемпионов.
В составе национальной команды Жюст выступал с 1953 по 1960 год. В общей сложности на его счету 30 голов в 21 матче за сборную Франции.
Ему принадлежит рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира – на Мундиале 1958 года Фонтен забил 13 мячей и стал вместе с "Ле Блэ" бронзовым призером.
После завершения карьеры футболиста Фонтен попробовал себя в роли тренера. Он возглавлял сборную Франции, ПСЖ, "Тулузу", а также национальную команду Марокко.
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