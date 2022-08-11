Умер легендарный футболист "Карпат", которому принадлежит уникальное достижение

В возрасте 75 лет ушел из жизни выдающийся игрок львовских "Карпат" – Остап Савка.

В составе "львов" Савка провел девять сезонов, был капитаном команды, участвовал в дебютном еврокубковом походе в 1970 году.

О смерти Савки сообщает официальный сайт "Карпат".

Уроженец Дрогобыча перебрался в "Карпаты" после выступлений за родной "Нефтяник" и донецкий "Шахтер". А через два года Савка оформил уникальное достижение, записав в актив хет-трик в матче с московским "Локомотивом", который так и остается единственным для футболистов "Карпат", оформленным в Высшей лиге.

Всего за львовскую команду провел 194 матча, отличился 16-ю голами. После завершения активных выступлений работал тренером СДЮШОР "Карпаты".

"Футбольный клуб "Карпаты" выражает соболезнования родным и близким Остапа Владимировича. Вечная память нашей легенде…", — говорится в сообщении львовян.

С "Карпатами" и "Шахтером" он становился полуфиналистом Кубка СССР (в 1968-м и 1972-м годах);

Завершил карьеру Савка в 1981 году.

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