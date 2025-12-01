Владимир Мунтян / © ФК Динамо Киев

В возрасте 79 лет умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Мунтян.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

В заявлении отмечается, что причиной смерти Мунтяна стала продолжительная болезнь.

Свои соболезнования выразил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"С глубокой грустью и тяжелым сердцем воспринял известие об уходе из жизни легенды нашего клуба Владимира Мунтяна. Владимир Федорович всю свою жизнь посвятил футболу и нашему "Динамо", оставив после себя незабываемый след в сердцах болельщиков, коллег и молодых футболистов.

Его мастерство на поле, преданность команде и безграничная любовь к игре вдохновляли не одно поколение. Владимир Федорович не только одерживал победы, но и воспитывал новых чемпионов, передавая свой опыт, мудрость и жажду побед. Он всегда оставался примером порядочности, человечности и подлинной преданности клубу.

Сегодня мы прощаемся с большой личностью, чье имя стало синонимом успеха и величия "Динамо". Выражаю искренние соболезнования семье, близким, друзьям и всем, кто знал и любил Владимира Федоровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, а его вклад в историю клуба и футбола никогда не будет забыт. Вечная память, Владимир Федорович", – сказал Суркис.

Мунтян в составе "Динамо" семь раз выиграл чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка СССР, а также выиграл Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году.

За сборную СССР он отыграл 49 матчей и забил семь мячей, став вице-чемпионом Европы в 1972 году.

После окончания игровой карьеры Мунтян входил в штаб сборной Украины в ее первых матчах, тренировал молодежку "сине-желтых", национальную команду Гвинеи, криворожский "Кривбасс", полтавскую "Ворсклу" и ряд других клубов УПЛ. Работал в тренерском штабе "Динамо" и "Динамо-2".

Ранее сообщалось, что в ноябре умер бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Андрей Полунин.