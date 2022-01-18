Умер легендарный футболист "Реала", ставший мировым рекордсменом по количеству Кубков европейских чемпионов

Настоящий символ "сливочных" ушел из жизни в возрасте 88 лет.

На 89 году жизни скончался легендарный футболист мадридского " Реала " — Франциско "Пако" Хенто.

О трагическом известии сообщил официальный сайт Королевского клуба.

Отмечается, что Хенто ушел из жизни во вторник, 18 января. Хенто – единственный в истории футбола, кто выиграл шесть Кубков европейских чемпионов. У него остались жена и два сына.

"Реал Мадрид, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто, почетного президента Реала и одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола. Клуб выражает свои соболезнования, любовь и привязанность жене умершего Мари Луз, его сыновьям Франсиско и Хулио, внукам Айтани и Кандели, а также всем его родственникам, коллегам и близким", — говорится в официальном сообщении мадридцев.

Хенто выступал за Реал в течение 18 лет, с 1953 по 1971 годы. В 600 матчах в футболке Королевского клуба он забил 182 мяча. В составе "Реала" Хенто стал 12-кратным чемпионом Испании.

За сборную Испании Хенто провел 43 матча и забил пять мячей, сыграв на чемпионатах мира в 1962 и 1966 годах;

После смерти Альфредо Ди Стефано в 2014 году Хенто стал Почётным президентом "Реала".

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