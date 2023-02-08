Умер легендарный хорватский тренер, выигравший с национальной сборной "бронзу" ЧМ-1998

Мирослав Блажевич ушел из жизни в возрасте 87 лет.
На 88-м году жизни умер бывший главный тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич.
Печальное известие хорватская федерация футбола сообщила у себя в Twitter.
Блажевич умер от рака. С 2011 года он боролся с онкологическими заболеваниями. В 2012 году его прооперировали, но спустя семь лет болезнь вернулась.
Знаменитый тренер по прозвищу "Чиро" умер в Загребе после продолжительной и изнурительной борьбы с тяжелой болезнью.
Блажевич работал со сборной Хорватии с 1994-го по 2000 год. Под его руководством "клетчатые" завоевали "бронзу" чемпионата мира 1998 года. В отборе к этому турниру хорваты в стыковых матчах прошли сборную Украины.
Также Мирослав выводил хорватскую сборную в четвертьфинал Евро-1996.
Его последним местом работы был хорватский клуб "Задар". Пост главного тренера этой команды он покинул в 2015 году.
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