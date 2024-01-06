Умер легендарный игрок и тренер сборной Бразилии по футболу

Марио Загалло четырежды выигрывал чемпионат мира как игрок и тренер.

На 93-м году жизни умер знаменитый футболист и тренер сборной Бразилии Марио Загалло.

Трагическое известие сообщила Бразильская конфедерация футбола (CBF). Причина смерти Загалло не указывается.

"Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявляет семидневный траур в память о своем вечном чемпионе и стремится почтить его наследие. Его статуя появится в Музее бразильского футбола", – заявил президент CBF Эднальдо Родригес.

Профессиональным футболистом Загалло выступал за бразильские "Америку", "Фламенго" и "Ботафого". На клубном уровне Марио сыграл 332 поединка, в которых отличился 76 голами.

В период с 1958-го по 1964-й он играл за сборную Бразилии, за которую провел 36 матчей и забил 5 голов.

Загалло является единственным в истории мирового футбола четырехкратным чемпионом мира. Он дважды побеждал на Мундиалях как футболист (1958, 1962). Также он в роли тренера бразильской сборной триумфовал на чемпионатах мира 1970 и 1994 годов.

В последний раз Загалло работал со сборной Бразилии в 2006 году на посту технического директора. Тогда "селесао" дошли до четвертьфинала Мундиаля в Германии, после чего Марио завершил футбольную деятельность.

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