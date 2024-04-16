Умер легендарный немецкий чемпион мира по футболу

В понедельник, 15 апреля, не стало выдающегося немецкого футболиста, чемпиона мира 1974 года Бернда Хельценбайна. Он умер в возрасте 78 лет в результате длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Печальное известие сообщил его бывший клуб франкфуртский "Айнтрахт".

Большую часть своей игровой карьеры Хельценбайн выступал в составе "Айнтрахта". Он провел во франкфуртском клубе 14 лет (1967 – 1981), играя на позиции полузащитника и нападающего.

Бернд сыграл за "орлов" больше 500 матчей, в которых отличился более чем 200 голами. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром "Айнтрахта" в Бундеслиге – 160 забитых мячей.

Вместе с франкфуртцами Хельценбайн трижды выиграл Кубок Германии (1974, 1975, 1981), а также завоевал Кубок УЕФА (1979/80).

За сборную Германии (ФРГ) Бернд провел 40 матчей и забил пять голов. Он становился чемпионом мира-1974 и вице-чемпионом Европы-1976.

Именно Хельценбайн заработал пенальти в победном финале ЧМ-1974 против Нидерландов (2:1), с которого Пауль Брайтнер сравнял счет.

После завершения карьеры футболиста Бернд с 1988 по 2022 год работал на разных должностях в "Айнтрахте", в тим числе был вице-президентом клуба и возглавлял скаутинговый отдел.

Напомним, Хельценбайн – не единственная легенда немецкого футбола, которая в 2024 году ушла в вечность. Так, в начале января умер чемпион мира-1974 и двукратный обладатель "Золотого мяча" (1972, 1976) Франц Бекенбауэр, а в конце февраля умер автор победного гола в финале ЧМ-1990 Андреас Бреме.

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