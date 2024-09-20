Умер лучший бомбардир и игрок чемпионата мира-1990 по футболу

В среду, 18 сентября, в 59-летнем возрасте ушел из жизни бывший форвард сборной Италии Сальваторе Скиллачи.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В 2022 году у итальянца диагностировали рак толстой кишки. С тех пор он перенес две операции. Неделю назад Сальваторе госпитализировали в Палермо, а в среду появилась информация о его смерти.

В течение карьеры Скилаччи играл за итальянские "Мессину", "Ювентус", "Интер" и японский клуб "Джубило Ивата".

Вместе с "Ювентусом" он в сезоне 1989/90 выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии, а в составе "Интера" стал обладателем Кубка УЕФА-1993/94.

За сборную Италии нападающий провел 16 матчей, в которых забил 7 голов.

Вместе со "Скуадрой Адзурррю" нападающий завоевал "бронзу" домашнего чемпионата мира-1990. На том турнире Скиллачи с 6 голами стал лучшим бомбардиром и в итоге был признан лучшим игроком.

Ранее сообщалось, что в конце августа умер выдающийся футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон.

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