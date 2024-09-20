Умер лучший бомбардир и игрок чемпионата мира-1990 по футболу

Сальваторе Скиллачи боролся с онкологическим заболеванием.
В среду, 18 сентября, в 59-летнем возрасте ушел из жизни бывший форвард сборной Италии Сальваторе Скиллачи.
Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
В 2022 году у итальянца диагностировали рак толстой кишки. С тех пор он перенес две операции. Неделю назад Сальваторе госпитализировали в Палермо, а в среду появилась информация о его смерти.
В течение карьеры Скилаччи играл за итальянские "Мессину", "Ювентус", "Интер" и японский клуб "Джубило Ивата".
Вместе с "Ювентусом" он в сезоне 1989/90 выиграл Кубок УЕФА и Кубок Италии, а в составе "Интера" стал обладателем Кубка УЕФА-1993/94.
За сборную Италии нападающий провел 16 матчей, в которых забил 7 голов.
Вместе со "Скуадрой Адзурррю" нападающий завоевал "бронзу" домашнего чемпионата мира-1990. На том турнире Скиллачи с 6 голами стал лучшим бомбардиром и в итоге был признан лучшим игроком.
Ранее сообщалось, что в конце августа умер выдающийся футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон.
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