Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу

Луиджи Рива отошел в вечность в возрасте 79 лет.

В понедельник, 22 января, на 80-м году жизни умер легендарный форвард сборной Италии Луиджи Рива.

Печальное известие сообщает Gazzetta dello Sport.

В воскресенье, 21 января, он был госпитализирован из собственного дома в больницу из-за проблем с сердцем.

Была информация, что состояние пациента улучшается, однако спасти знаменитого футболиста не удалось – сердце Луиджи перестало биться.

Рива является одним из лучших футболистов в истории сборной Италии, за которую выступал с 1965 по 1974 год. На его счету 35 голов в 42 матчах за национальную команду.

В составе сборной Италии он стал чемпионом Европы 1968 года и выиграл "серебро" чемпионата мира-1970. Луиджи до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории "Скуадры Адзурры".

Рива является воспитанником клуба "Леньяно", однако почти всю свою карьеру выступал за "Кальяри", с которым в сезоне-1969/70 выиграл чемпионат Италии.

Луиджи – лучший бомбардир в истории "Кальяри", за который забил 207 голов во всех турнирах. Он трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

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