Умер последний чемпион мира по футболу 1954 года

Умер последний чемпион мира по футболу 1954 года

Экс-игрок сборной Германии ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Чемпион мира 1954 года в составе сборной ФРГ Хорст Эккель скончался на 90-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Сборной Германии в Twitter.

Ruhe в Фридене, Хорст Эккель. Der DFB trauert um einen wunderbaren Menschen und Weltmeister von 1954.

Wir sind in Gedanken bei seinen Angehörigen. https://t.co/RL4PSfvCYI



Имаго, Карстен Кобоу/Dt. Fußballmuseum pic.twitter.com/H6hhvNu8tv — Die Mannschaft (@DFB_Team) December 3, 2021

Вместе со сборной Эккель уехал на чемпионат мира 1954 года, который принимала Швейцария. В финале представители послевоенной ФРГ сошлись с золотым поколением венгров, в атаке которых гремели Пушкаш и Кочиш. Немцы одержали сенсационную победу 3:2, завоевав свой первый титул чемпиона мира.

Эккель был самым молодым игроком ФРГ в финале, и именно он последним покинул этот мир.

На клубном уровне Эккель большую часть карьеры выступал за Кайзерслаутерн и выигрывал с клубом чемпионаты ФРГ в 1951 и 1953 годах.

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