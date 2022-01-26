Умер титулованный нидерландский экс-футболист и тренер, страдавший неизлечимой болезнью

Ему было 75 лет.

На 76 году жизни скончался нидерландский экс-футболист и тренер — Вим Янсен.

Об этом сообщает пресс-служба шотландского "Селтика", который был "домом" Янсена в период тренерской карьеры в течение сезона 1997-98.

Янсен практически всю карьеру игрока провел в нидерландском "Фейенорде" (1965—1980), с которым четыре раза побеждал в чемпионате Нидерландов и выигрывал Кубок УЕФА. Также он выступал за "Вашингтон" и "Аякс". Что касается "Селтика", то с ним Янсен как тренер 1998 года выиграл чемпионат Шотландии, не позволив "Рейнджерс" взять десятый титул подряд, поднял над головой с "кельтами" Кубок Лиги и привел в клуб Хенрика Ларссона.

Кроме того, Янсен провел 65 матчей за сборную Нидерландов, в составе которой дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (1974, 1978) и бронзовым призером Евро-1976.

После окончания игровой карьеры Янсен кроме "Селтика" был тренером "Фейеноорда", бельгийского "Локерена" и "Хиросимы", а также работал в тренерском штабе сборной Саудовской Аравии.

Прошлой осенью он выпустил автобиографию, где признался, что болеет неизлечимой болезнью — деменцией.

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