Умер выдающийся биатлонный тренер, с которым сборная Украины выиграла историческое "золото" Олимпиады

Василий Карленко отошел в вечность на 73-м году жизни.

В возрасте 72 лет умер бывший главный тренер сборной Украины по биатлону Василий Карленко.

Выдающегося украинского специалиста не стало 10 сентября. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием.

В течение многих лет Карленко входил в тренерский штаб сборной Украины по биатлону, также был вице-президентом Федерации биатлона Украины.

Кроме биатлона, Карленко также активно приобщился к развитию лыжных гонок в Украине. Он был первым президентом Федерации лыжного спорта Украины времен независимости, а также возглавлял организацию в 1992-1998 годах.

Карленко также занимался научной деятельностью. Специалист был профессором Национального университета физического воспитания и спорта Украины, воспитал многих тренеров по биатлону.

Под его руководством сборная Украины по биатлону выиграла 62 награды международных соревнований, а на зимней Олимпиаде-2014 четверка Виты и Валентины Семеренко, Елены Пидгрушной и Юлии Джимы завоевала историческое "золото" в эстафете. Помимо победы в эстафете, Вита Семеренко выиграла на Олимпиаде-2014 "бронзу" женской спринтерской гонки.

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